Chris Slade in Aktion Foto: Katarina Benzova up-down up-down AC/DC-Drummer Chris Slade Schlagzeuger mit Superstar-Status rockt Schwerin Von Ulrich Grunert | 16.09.2022, 19:43 Uhr

Der weltweit gerühmte Drummer Chris Slade macht am 17. September mit seiner Band „Timeline“ Station in Schwerin – und wird auch AC/DC-Kracher wie „Highway To Hell“ spielen. Wie er damals zur Kultband kam.