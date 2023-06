13-Jährige stirbt nach mutmaßlichem Drogenmissbrauch Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Gesundheit Tod nach Ecstasy-Konsum: Präventionsbeamte in der Schule Von dpa | 27.06.2023, 13:40 Uhr

Nach dem Tod einer 13-Jährigen mutmaßlich durch die Einnahme einer Ecstasy-Pille sind am Dienstag vier Präventionsbeamte der Polizei in der Schule des Mädchens in Altentreptow gewesen. Sie hätten in allen Klassen der Kooperativen Gesamtschule im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit den Kindern und Jugendlichen gesprochen, sagte eine Polizeisprecherin.