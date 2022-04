Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Landkreis Ludwigslust-Parchim Tödlicher Unfall auf A24: Weiter Suche nach Lkw und Zeugen Von dpa | 05.04.2022, 08:37 Uhr | Update vor 24 Min.

Eine Woche nach dem schweren Unfall mit einem Toten auf der Autobahn 24 bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei weiter nach flüchtigen Lkw-Fahrern und anderen Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, sollen in der Nacht zum 30. März außer den beiden in den Unfall verwickelten Lastwagen noch andere Autofahrer an der Unfallstelle vorbeigefahren sein. Das hätten bisherige Ermittlungen ergeben. Der Unfall hatte sich kurz nach Mitternacht zwischen den Abfahrten Wöbbelin und Hagenow ereignet.