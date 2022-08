ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Tödliches Wohnhausfeuer in Möllenhagen: Ursache noch unklar Von dpa | 09.08.2022, 09:26 Uhr

Die Ursache für das Feuer in einem Wohnhaus in Möllenhagen (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am Montag ein Mensch getötet wurde, ist noch unklar. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, versuchen Ermittler und ein Sachverständiger weiterhin die Umstände des Brandes in der Nacht zu Montag aufzuklären. Das Eigentümerpaar des Hauses, beide 58 Jahre alt, hatte sich retten können. Bei der Toten soll es sich um die 89-jährige Mitbewohnerin im Haus handeln, die seither vermisst wird.