Suche nach Tatwaffe im Mordfall Bögerl Foto: Franziska Kraufmann Rechtsmediziner klären auf Todsichere Fakten zu Tötungsverbrechen in MV Von Thomas Volgmann | 12.03.2023, 06:00 Uhr

Was sind die häufigsten Tatwaffen bei Tötungsverbrechen in Mecklenburg-Vorpommern? Warum bringen sich Menschen um, die sich geliebt haben? Eine Untersuchung der Rostocker Rechtsmedizin bringt Licht in die Dunkelseite der Gesellschaft.