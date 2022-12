Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Tote Hunde: Polizei ermittelt wegen möglicher Giftköder Von dpa | 29.12.2022, 16:28 Uhr

Im Fall zweier verendeter Hunde ermittelt die Polizei wegen des möglichen Auslegens von Giftködern. Zuvor habe sich eine Torgelower Tierärztin bei der Polizei gemeldet, teilte diese am Donnerstag mit. Sie habe zwei Hunde untersucht, die vermutlich durch ausgelegte Köder vergiftet worden seien. Laut Polizei waren die Halter am Donnerstagmorgen in der Nähe von Altwarp-Siedlung unweit des Haffs mit den Hunden spazieren gegangen. Dort hätten beide Tiere etwas gefressen, wobei aus dem Maul eines Hundes noch ein roter Fremdkörper entfernt werden konnte.