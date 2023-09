Rund zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des sechsjährigen Joel in Pragsdorf wurde an diesem Dienstag ein Tatverdächtiger festgenommen. Es handelt sich um einen 14-Jährigen, der laut Polizei als „dringend tatverdächtig“ gilt.

Joel aus Pragsdorf kam nicht vom Spielen nach Hause

Das sechsjährige Opfer war am 14. September 2023 nicht vom Spielen nach Hause zurückgekehrt. Die Eltern informierten daraufhin die Polizei und meldeten den Jungen als vermisst. Abends wurde das Kind von Feuerwehrleuten mit schwersten Stichverletzungen bewusstlos in einer Hecke gefunden. Versuche, den Sechsjährigen wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Der jugendliche Tatverdächtige hatte den Jungen als Letzter gesehen und verstrickte sich in widersprüchliche Aussagen. Eine Durchsuchung der Wohnung, in der der Jugendliche wohnt, blieb zunächst ergebnislos.

Joel mit Messer getötet: DNA-Spuren an der Tatwaffe gefunden

Doch nach der Analyse des in Tatortnähe gefundenen Messers erhärtet sich der Verdacht gegen den 14-Jährigen, wie kriminaltechnische Untersuchungen zeigen. An der Klinge und dem Griff des Messers sowie an der Kleidung des Opfers wurden DNA-Spuren festgestellt, die laut Polizei „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ dem Jugendlichen zugeordnet werden können.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat daher beim Amtsgericht Neubrandenburg den Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des Totschlags beantragt. Dieser wurde durch den zuständigen Haftrichter an diesem Dienstag erlassen. Der 14-Jährige ist daraufhin am Vormittag festgenommen worden.

Das Amtsgericht Neubrandenburg habe den Tatverdächtigen gegen Mittag in Untersuchungshaft nehmen lassen, sagte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Vorführung beim Haftrichter habe er auf Anraten seines Anwaltes keine Angaben gemacht. Zu einem möglichen Tatmotiv liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

Pragsdorfs Bürgermeister ist erleichtert

Nach der Festnahme des Jugendlichen hat sich Pragsdorfs Bürgermeister Ralf Opitz erleichtert gezeigt. „Das ist erstmal eine Erleichterung für alle Bewohner, aber Fragen bleiben“, sagte Opitz am Dienstag in Pragsdorf gegenüber der dpa. Was gehe in einem Menschen vor, dass er einen Sechsjährigen töte?, fragte der Bürgermeister. Im Ort erinnern an zwei Stellen Trauerkerzen und Plüschtiere an den Getöteten.