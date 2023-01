Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Toter Mopedfahrer in Graal-Müritz entdeckt Von dpa | 19.01.2023, 12:28 Uhr

An einer Straße in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ist am Donnerstagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige vermutlich vorher mit einem Moped gestürzt. Passanten fanden den Gestürzten auf dem Gehweg und alarmierten die Retter und die Polizei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Was genau zu dem Unfall und zum Tod des Fahrers führte, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittele.