Der Hamburger Polizist Marc-André Horn starb im Oktober 2021 bei einer Übung in Mecklenburg-Vorpommern Foto: privat up-down up-down Marc-André Horn Tod eines Hamburger Polizisten in MV: Ermittler prüfen Qualifikation der Ausbilder Von Udo Roll | 02.06.2023, 10:00 Uhr

In den erneuten Untersuchungen zum Tod eines 24-jährigen Beamten bei einer Übung in Mecklenburg-Vorpommern sollen noch einmal alle Teilnehmer detailliert befragt werden. Auch die Rolle der Ausbilder in der tragischen Nacht wollen die Ermittler überprüfen.