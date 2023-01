Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Toter und Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Schwerin Von dpa | 15.01.2023, 09:03 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der L42 bei Schwerin ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann ums Leben gekommen und fünf weitere Personen sind lebensbedrohlich oder schwer verletzt worden. Im Unfallwagen waren laut Polizeiangaben von Sonntag sechs Menschen zwischen 16 und 24 Jahren, von denen vier lebensbedrohlich verletzt wurden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Der Wagen kam aus derzeit unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Ermittlungen nach der Identität des Toten und der Unfallursache dauern an.