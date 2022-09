Gastronomie Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Gastgewerbe Tourismus leidet unter starkem Personal- und Nachwuchsmangel Von dpa | 20.09.2022, 10:50 Uhr

Die Pandemie hat auch in der Tourismusbranche im Nordosten tiefe Löcher in die Personalplanung gerissen. „Die Zahl der sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten im Gastgewerbe Mecklenburg-Vorpommerns hat im Jahr 2021 gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 insgesamt um neun Prozent abgenommen“, teilte der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) am Dienstag in Heringsdorf bei der Vorstellung des diesjährigen Tourismusbarometers mit.