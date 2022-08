Hotel Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Reisen Tourismusbranche in MV zieht positive Halbjahresbilanz Von dpa | 31.08.2022, 11:45 Uhr

Das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern findet bei Feriengästen großen Zuspruch. Nach zwei Jahren mit coronabedingt heftigen Rückschlägen nähert sich die Branche wieder den Rekordzahlen aus der Zeit vor der Pandemie. Wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer am Mittwoch mitteilte, wurde im ersten Halbjahr mit 12,2 Millionen erfassten Übernachtungen ein deutlich besseres Ergebnis verbucht als in den beiden Vorjahren. Nur für das erste Halbjahr 2019 sei mit 13,5 Millionen Übernachtungen eine noch größere Zahl registriert worden. Der Tiefpunkt wurde infolge der Kontakt- und Reisebeschränkungen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 mit 4,5 Millionen Übernachtungen erreicht.