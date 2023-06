Zur Lage des Tourismus an Nord- und Ostseeküste Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Ferienzeit Tourismuschef: MV startklar für die Sommersaison Von dpa | 19.06.2023, 05:34 Uhr

Noch wenige Wochen, dann starten die Sommerferien in Norddeutschland. In NRW ist es diese Woche schon soweit. Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee erwarten viele Gäste. Die Stimmung bei Touristikern ist optimistisch, doch einige Sorgen bleiben.