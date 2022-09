Ostseeküste Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Touristiker wollen mehr Hamburger in den Nordosten locken Von dpa | 08.09.2022, 17:51 Uhr

Die Tourismusbranche von Mecklenburg-Vorpommern will mehr Hamburger und Hamburgerinnen in den Nordosten locken. Das Interesse in der Hansestadt an Urlaub im Nordosten sei im Deutschlandvergleich überdurchschnittlich. Das geht aus Zahlen hervor, die der Tourismusbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Tobias Woitendorf, am Donnerstag bei einem Treffen in der Hamburger Elbphilharmonie präsentierte. Gleichzeitig werde dieses Potenzial im Deutschlandvergleich unterdurchschnittlich ausgeschöpft.