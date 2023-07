Frankfurt an der Oder Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Hansestadtfest Traditionelles Fest „Bunter Hering“ in Frankfurt wird grüner Von dpa | 03.07.2023, 16:57 Uhr

Frankfurt (Oder) setzt bei seinem traditionellen Hansestadtfest „Bunter Hering“ auf mehr Nachhaltigkeit. Dazu gehören in diesem Jahr unter anderem ein kostenfreier ÖPNV in der Innenstadt und Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Der „Bunte Hering wird grüner“, erklärte Festmanager Robert Reuter. Das traditionelle Stadtfest findet vom 7. bis zum 9. Juli statt. Es ist das größte Fest der Region und findet sowohl in Frankfurt (Oder) als auch in der polnischen Partnerstadt Słubice statt. Internationale und nationale Musikgruppen werden erwartet.