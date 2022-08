ARCHIV - Blick auf ein Gerüst vor Neubauten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Karriere Traineeprogramm soll Bauinggenieuren Chancen eröffnen Von dpa | 08.08.2022, 14:50 Uhr

Statt eines Praktikums können Studierende im Fach Bauingenieurwesen an der Hochschule Wismar ab dem kommenden Semester nach Wunsch ein umfassendes Traineeprogramm durchlaufen. Die Regelstudienzeit verlängert sich hierdurch von sieben auf neun Semester. „Wir wollen die jungen Fachkräfte frühzeitig abholen und zeigen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur tolle Projekte gibt, sondern auch attraktive Arbeitgeber“, sagte René Firgt, Direktor des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, am Montag in Rostock. Die Behörde hat den Angaben zufolge gemeinsam mit der Hochschule, Bauunternehmen und Ingenieurbüros das neue Programm entwickelt.