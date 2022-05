ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Ludwigslust-Parchim Traktor kippt Mist unter 20-kV-Leitung ab: Stromausfall Von dpa | 04.05.2022, 14:39 Uhr

Mit einer Fuhre Mist hat ein Traktorfahrer in Westmecklenburg eine 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung zerstört und für einen Stromausfall gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wollte der 30-Jährige die Ladung am Dienstagabend bei Wittendörp (Ludwigslust-Parchim) auf dem Acker abkippen - hatte wohl aber übersehen, dass der Hänger zu dicht unter drei Überland-Leitungen stand. Der Hänger wurde nach oben gehoben und zerriss die untere der drei Leitungen.