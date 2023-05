Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Traktor stößt mit Auto zusammen: Pkw-Fahrerin muss in Klinik Von dpa | 15.05.2023, 16:39 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) eine Autofahrerin so schwer verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Untersuchungen könnte ein Vorfahrtsfehler des Traktorfahrers am Montagmorgen an einer Einmündung die Unfallursache gewesen sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Auto der 34 Jahre alten Fahrerin entstand erheblicher Sachschaden, so dass es geborgen werden musste. Auch am Traktor entstanden Schäden, der Ackerschlepper konnte laut Polizei aber weiterfahren.