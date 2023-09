Landkreis Rostock Transporter kollidiert mit Lkw: Transporterfahrer getötet Von dpa | 21.09.2023, 15:25 Uhr | Update vor 16 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstag nördlich von Teterow (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen. Der 26-Jährige kam am Morgen in einer Kurve der Bundesstraße 108 in Neu Heinde mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer starb noch am Unfallort.