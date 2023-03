Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Transporter prallt gegen Hauswand: Fünf Verletzte Von dpa | 17.03.2023, 15:33 Uhr

Ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters und eine vierköpfige Familie sind bei einem Unfall in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 55-Jährige am Freitag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Transporter. Folglich überfuhr er einen Fußweg, wobei er zwei Erwachsene und ihre beiden Kinder (3 und 7 Jahre alt) sowie ein geparktes Auto streifte. Schließlich prallte das Fahrzeug gegen die Hauswand eines Hotels.