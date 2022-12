Emeritierter Papst Benedikt XVI. gestorben Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa/Archiv up-down up-down Kirche Trauer um Benedikt: Beileid von Landesbischöfin Von dpa | 31.12.2022, 14:55 Uhr

Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat den Katholiken im Norden nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ihr Beileid ausgesprochen. „In Gedanken bin ich bei allen, die um den gestorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. trauern, insbesondere bei unseren katholischen Glaubensgeschwistern in den Erzbistümern Hamburg und Berlin“, sagte Kühnbaum-Schmidt am Samstag in Schwerin. Ihnen allen gelte ihre Anteilnahme und ihr Gebet.