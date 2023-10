Sassnitz Tresor aus Hotel gestohlen: Mehr als 15.000 Euro Schaden Von dpa | 23.10.2023, 17:27 Uhr | Update vor 16 Min. Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Unbekannte haben in Sassnitz auf Rügen einen Tresor aus einem Hotel gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beläuft sich der Schaden auf mehr als 15.000 Euro. Demnach drangen die Täter bereits in der Nacht zu Samstag mit Gewalt in das Hotel ein und stahlen den 30 mal 20 Zentimeter großen Tresor samt Inhalt. Die Polizei sucht Zeugen.