Die Autobahn 20 muss am Dienstag und gut eine Woche später am 9. Juni erneut gesperrt werden. Der Grund: Arbeiten im Bereich der Großbaustelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen). Laut Autobahn GmbH gilt die Sperrung jeweils in der Zeit von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr in beiden Richtungen. Auf der Richtungsfahrbahn Lübeck müsse ein Kran aufgebaut werden. Wegen der Sperrung werden die Einwohner von Langsdorf und Böhlendorf Lärm auf der Umleitungsstrecke ertragen müssen.