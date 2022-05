ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Mecklenburgische Seenplatte Trickbetrüger wechseln Masche und legen sich selbst herein Von dpa | 19.05.2022, 12:21 Uhr

Trickbetrüger haben sich an der Mecklenburgischen Seenplatte gewissermaßen selbst hereingelegt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, haben die unbekannten Täter eine 62-jährige Frau aus Waren an der Müritz zunächst - wie schon mehrfach in anderen Fällen - über WhatsApp-Nachrichten getäuscht. Sie gaben vor, dass der Absender der Sohn der Frau sei. Dieser habe sich ein neues Handy besorgen müssen und könne deshalb Bank-Überweisungen nicht tätigen. Die Frau glaubte das und überwies daraufhin zweimal Geld, insgesamt 4700 Euro.