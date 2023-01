Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Trio besprüht Denkmal-Stadtmauer und wird gefasst Von dpa | 24.01.2023, 07:52 Uhr

Das war wohl der falsche Ort zur falschen Zeit: In Neubrandenburg sind Graffiti-Sprüher auf frischer Tat an der denkmalgeschützten mittelalterlichen Stadtmauer gefasst worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hatte ein Zeuge am Montag die 18 und 21 Jahre alten Männer und die 15-jährige Begleiterin beim Sprühen gesehen und gemeldet. Die Polizisten hatten auch keinen weiten Weg: Ihre Dienststelle liegt im Zentrum nur wenige hundert Meter gegenüber der Sprüh-Stelle des Trios. Der 18-Jährige habe noch zu fliehen versucht, was aber nicht gelang. Bei beiden Männer seien zudem Drogen gefunden worden.