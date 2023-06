Sonnenblumenfeld Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Trockener und warmer Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 06.06.2023, 07:53 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern erwartet die Menschen ein trockener und warmer Dienstag mit viel Sonnenschein. Vormittags wird es verbreitet sonnig, später ziehen in den südlichen Landesteilen Wolken auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei bleibt es trocken und die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 24 bis 27 Grad, an der See auf 20 bis 24 Grad. Der Wind weht meist schwach aus nördlichen Richtungen.