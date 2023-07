Hinzuverdienstgrenze: Das sollten Rentner mit Nebenjob wissen Symbolfoto: Marijan Murat up-down up-down Steuer, Krankenversicherung und mehr Früher in Rente gehen und weiterarbeiten – die Chancen und Tücken beim Hinzuverdienst Von Karin Koslik | 23.07.2023, 05:00 Uhr

Wer vorzeitig in Rente geht, muss dauerhaft Abschläge in Kauf nehmen. Trotzdem kann es sich jetzt rechnen – wenn man weiter arbeitet. Die Deutsche Rentenversicherung Nord erklärt, was dabei zu beachten ist.