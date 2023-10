Bundesrat Tschentscher gibt Amt des Bundesratspräsidenten an Schwesig Von dpa | 19.10.2023, 17:43 Uhr | Update vor 46 Min. Peter Tschentscher Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down

Führungswechsel im Bundesrat. Nach einem Jahr an der Spitze der Länderkammer übergibt Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher das Amt des Bundesratspräsidenten turnusgemäß an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD). Die formelle Wahl Schwesigs findet auf der Sitzung am Freitag (09.30 Uhr) in Berlin statt. Tschentscher wird vor seinen Kollegen eine Bilanz seiner Amtszeit ziehen, in der sich die Länderkammer immer wieder auch mit Fragen der Energie- und Flüchtlingspolitik befassen musste.