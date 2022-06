Julia Grosz (Franzsika Weisz) und Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) im Einsatz FOTO: O-Young Kwon TV-Kritik zum Tatort Klassenkampf mit Wotan Wilke Möhring in Hamburg Von Frank Kober | 12.06.2022, 21:45 Uhr

„Fuck the System?“ Im „Tatort – Schattenleben“ tobte in Hamburg eine 90-minütige Schlacht Links gegen Rechts. Wo der Haken an dem gut gemachten Krimi war.