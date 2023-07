Internationales Sundschwimmen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Langstreckenschwimmen Über 1000 Menschen nehmen an Sundschwimmen vor Rügen teil Von dpa | 01.07.2023, 15:29 Uhr

Beim nach Angaben der Veranstalter ältesten Langstreckenschwimmen Deutschlands haben sich am Samstag mehr als 1000 Frauen und Männer an der Strecke von Rügen nach Stralsund versucht. Bei der 58. Ausgabe des Sundschwimmens schwammen nach Veranstalterangaben 1049 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Altefähr aus etwa 2300 Meter bis nach Stralsund. Für Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren gab es eine Extra-Strecke von 600 Metern entlang des Ufers am Strandbad Stralsund.