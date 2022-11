Herbstwetter Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Überdurchschnittlich warmer Herbst in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 30.11.2022, 16:23 Uhr

Der diesjährige Herbst ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Durchschnittstemperatur von 10,7 Grad ungewöhnlich warm gewesen. Er war 1,7 Grad wärmer als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. An diesem Donnerstag beginnt der meteorologische Winter.