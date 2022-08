ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Schwerin Überfall auf Tankstelle: Täter weiterhin flüchtig Von dpa | 01.08.2022, 16:44 Uhr

Der Räuber, der eine Tankstelle in Schwerin überfallen und dort auch geschossen hat, ist weiter auf der Flucht. Die Polizei will jetzt mit neuen Details zu dem Täter und seiner Kleidung möglichst schnell einen Verdächtigen finden, wie ein Sprecher am Montag sagte.