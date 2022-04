Tulpen und Stiefmütterchen stehen in der Morgensonne in einem Beet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Wetter Überwiegend trockenes Wetter erwartet Von dpa | 22.04.2022, 13:32 Uhr

In den kommenden Tagen bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern überwiegend trocken. Am Freitag gibt es neben Wolken auch heitere Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem im nördlichen Binnenland und an der Ostsee scheint über längere Zeit die Sonne. Im Süden kann es örtlich leicht regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 bis 15 Grad, in Küstennähe bei 9 bis 13 Grad.