Militär Übung in Jordanien: Deutschland verlegt sechs Eurofighter Von dpa | 08.10.2023, 13:15 Uhr | Update vor 49 Min.

Für eine schon länger geplante Militärübung wird die Luftwaffe in der kommenden Woche Kampfflugzeuge und Soldaten nach Jordanien verlegen. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und US-Luftwaffe an der trinationalen Übung „Desert Air“ teilnehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Sicherheitskreisen in Berlin erfuhr. Demnach werden am Dienstag sechs Eurofighter und etwa 80 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern auf den jordanischen Militärstützpunkt Al-Asrak fliegen.