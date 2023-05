Udo Lindenberg wird am Donnerstag nicht nach Rostock kommen. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Ausstellung in der Kunsthalle Udo Lindenberg muss Besuch in Rostock verschieben Von Katharina Golze | 30.05.2023, 11:07 Uhr

Am Donnerstag wird die Udo-Lindenberg-Ausstellung „Malerei, Musik & große Show“ in der Kunsthalle in Rostock eröffnet. Doch der Musiker und Maler kann bei der Eröffnung nicht dabei sein.