Wie die Polizei mitteilt, gab es am Mittwoch gegen 8.55 Uhr einen Brand in einem Einkaufscenter in Ueckermünde. Auf Grund eines technischen Defekts war es in einem Elektroverteiler zu einer Verpuffung gekommen. Diese führte zu einem Schwelbrand unter der Decke.

Besucher vorsorglich evakuiert

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin und Ueckermünde konnte das Feuer löschen. Die Besucher des Einkaufzentrums wurden vorsorglich evakuiert. Sie befanden sich aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 200.000 Euro.