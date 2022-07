ARCHIV - Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Landesregierung Umbau von Förderprogrammen für schwächere Schüler um Von dpa | 31.07.2022, 13:50 Uhr

Die Landesregierung will ihre Förderprogramme für lernschwächere Schülerinnen und Schüler neu ausrichten. Das bisherige Bildungsprogramm „9+“, das sich an Jugendliche richtet, die die 9. Klasse nicht erfolgreich abgeschlossen haben, werde zum Ende des nächsten Schuljahres eingestellt, teilte das Bildungsministerium am Sonntag in Schwerin mit. Es sei kaum genutzt worden.