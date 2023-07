Bäckerei Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Aufwand Umfrage: Handwerk im Nordosten klagt über Bürokratie Von dpa | 21.07.2023, 15:44 Uhr

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich besonders von zunehmender Bürokratie betroffen. 78 Prozent der Betriebe hätten in einer Umfrage angegeben, dass der Aufwand aufgrund von Bürokratie in den vergangenen fünf Jahren gestiegen sei, teilten die Handwerkskammern am Freitag mit. Dieser Wert liege 4 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt.