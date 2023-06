In einer Gaststätte steht ein Teller mit Klößen, Rotkohl und Gänsekeule. Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umfrage zum Wochenende An wie vielen Tagen pro Woche essen Sie Fleisch? Von Andreas Ohler | 02.06.2023, 12:31 Uhr

Deutschlandweit ist der durchschnittliche Fleischverzehr in den vergangenen zehn Jahren um 13 Prozent gesunken. In Mecklenburg-Vorpommern kommen aber noch sehr oft Fleisch und Wurst auf den Teller – gerade bei Kindern so häufig wie in keinem anderen Bundesland. Wie oft pro Woche lassen Sie sich ein saftiges Steak, ein schönes Hähnchen oder ähnliche Delikatessen schmecken? Stimmen Sie ab!