Umwelt Umwelthilfe klagt gegen LNG-Terminal in Lubmin Von dpa | 07.08.2023, 08:07 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe will den Betrieb des LNG-Terminalschiffs „Neptun“ in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern gerichtlich untersagen lassen. Mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wolle man die Aufhebung der vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern erteilten Betriebsgenehmigung erreichen, teilte die Umweltorganisation am Montag mit. Grund seien „erhebliche Mängel“ in der Genehmigung.