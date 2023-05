Ostseeschweinswal Foto: Wolfgang Runge/dpa up-down up-down Wissenschaft Umweltverbände: Ostseeschweinswal durch Stellnetze bedroht Von dpa | 17.05.2023, 14:58 Uhr

Umweltverbände haben eine drastische Reduzierung oder Schließung der Stellnetzfischerei im Verbreitungsgebiet des Ostseeschweinswals gefordert. Nur so könne sich die vom Aussterben bedrohte Schweinswal-Population in der zentralen Ostsee erholen, erklärten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Whale and Dolphin Conservation (WDC) in einem gemeinsamen Bericht anlässlich des Internationalen Tages des Ostseeschweinswals am 21. Mai.