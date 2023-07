Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Unbekannte beschädigen Schill-Denkmal in Stralsund Von dpa | 12.07.2023, 10:43 Uhr

Unbekannte haben in Stralsund ein Denkmal für den Offizier Ferdinand von Schill (1776-1809) beschädigt. An der Bronzestatue wurde der Säbel abgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Die Statue von Schill erinnert an den Tod des preußischen Militärführers, der 1809 beim Kampf gegen die Übermacht der Franzosen in Stralsund starb. Bei dem Denkmal, das wegen Renovierungsarbeiten eingehüllt ist, hält Schill den Säbel gezogen in der rechten Hand, die Säbelscheide in der linken.