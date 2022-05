ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald Unbekannte heben Autos an und montieren Räder ab Von dpa | 01.05.2022, 21:35 Uhr

Im Süden Vorpommerns haben Unbekannte Autos aufgebockt und Räder gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurden am Wochenende drei solcher Fälle aus Rothenklempenow, Löcknitz und Penkun (Vorpommern-Greifswald) gemeldet. In allen Fällen wurden die Fahrzeuge laut Polizei angehoben, die Achsen auf Pflastersteinen oder Holzklötzen gelagert und die Räder abmontiert. In Rothenklempenow und Löcknitz fanden die Besitzer ihre Wagen am Samstag ohne Räder vor, in Penkun am Sonntagfrüh. Zudem wurden von dem Auflieger eines Sattelschleppers in Pasewalk die Bordwände demontiert und mitgenommen, wie die Polizei berichtete. Bereits in der Vergangenheit hat es in der Region ähnliche Fälle gegeben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.