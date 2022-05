PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald Unbekannte setzen Sattelzug in Brand: Fahndung läuft Von dpa | 15.05.2022, 18:44 Uhr

Die Polizei auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) fahndet nach Lastwagen-Brandstiftern. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag Feuer an hinteren Reifen eines Sattelzugs in der Stadt Usedom im Süden der Ostsee-Insel gelegt. Das Fahrzeug stand unweit der Bundesstraße 110 in einer Straße. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Feuerwehr gegen Mitternacht so schnell alarmiert werden, dass ein Übergreifen auf Anhänger, Ladung und Zugmaschine verhindert werden konnte. Der Schaden wurde trotzdem auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und hofft auf Hinweise von weiteren Zeugen auf verdächtige Fahrzeuge und Menschen.