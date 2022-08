ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Landkreis Rostock Unbekannte sprengen Parkautomaten: 25.000 Euro Schaden Von dpa | 09.08.2022, 07:41 Uhr

Im Landkreis Rostock fahndet die Polizei nach Tätern, die Parkautomaten aufsprengen und dabei erhebliche Schäden anrichten. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, haben die Unbekannten am Montag an einem Parkhaus unweit der Seebrücke in Kühlungsborn zwei solcher Automaten geknackt, vermutlich wegen der Wochenendeinnahmen. Wachschutzmitarbeiter wurden durch die Explosionsgeräusche darauf aufmerksam. Der reine Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.