Kreis Vorpommern-Greifswald Unbekannte sprühen verfassungswidrige Symbole in Pasewalk Von dpa | 13.11.2022, 17:25 Uhr

Die Polizei sucht Täter, die verfassungswidrige Symbole in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gesprüht haben. Die Schmierereien befinden sich auf Hauswänden, Briefkästen, Eingangstüren und Lampen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Taten seien in der Nacht zu Sonntag geschehen. Der Staatsschutz ermittelt.