Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Unbekannte stecken Transporter in einer Halle in Brand Von dpa | 21.02.2023, 08:49 Uhr

Einbrecher haben in Bad Doberan (Landkreis Rostock) einen Brand in einer Fahrzeughalle gelegt und sind geflohen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, brannte in der Nacht ein dort abgestellter Transporter aus, wobei auch das Dach der Halle beschädigt wurde. Anwohner hatten nachts die Flammen bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die gesamte Halle Feuer fing. Ermittlungen ergaben, dass die Umzäunung und das Hallentor vorher aufgebrochen worden waren. Der 40-jährige Eigentümer gab an, das Fahrzeug erst am Vortag dort abgestellt zu haben. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, der Brandort liegt im Südwesten der Stadt.