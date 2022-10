Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Unbekannte stehlen 2600 Liter Diesel aus Rüben-Maschinen Von dpa | 24.10.2022, 11:42 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben Diebe erneut mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Betroffen waren zwei Sattelzug-Lastwagen in Crivitz bei Schwerin und Zuckerrüben-Erntemaschinen nahe Loitz (Vorpommern-Greifswald), wie Polizeisprecher am Montag erklärten.