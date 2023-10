Mecklenburgische Seenplatte Unbekannter Mann stirbt an Stichwunden Von dpa | 07.10.2023, 08:41 Uhr | Update vor 14 Min. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann ist in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit Stichverletzungen auf einer Straße aufgefunden worden und später im Krankenhaus gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Vorfall am Freitag um ein Tötungsdelikt handelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Identität des Mannes und die genauen Umstände waren zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich zuvor Menschen in der Straße gestritten haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.