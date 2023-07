Unbezahlte Geldstrafen werden seltener abgearbeitet Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Justiz Unbezahlte Geldstrafen werden seltener abgearbeitet Von dpa | 30.07.2023, 08:42 Uhr

Beim Programm „Schwitzen statt sitzen“ können Menschen, die eine Geldstrafe nicht bezahlt haben, diese in einem gemeinnützigen Projekt abarbeiten. Doch so richtig rund läuft das Programm nicht in MV. Was ist da los?